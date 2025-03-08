«Подарок Москве». В США раскрыли, как Трамп шокировал Европу

В статье отмечается, что на протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было отделить США от Европы.
«Теперь президент Трамп за несколько недель преподнес Москве подарок, который не удавалось получить ни во время холодной войны, ни после нее», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Европа в шоке, так как перед ней теперь стоит колоссальная задача по перевооружению.
Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе ответственность за безопасность Украины. Кроме того, глава Белого дома недоволен объемом инвестиций в оборону от европейских союзников по НАТО, требуя повысить расходы до пяти процентов от ВВП.