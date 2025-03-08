В Молдавии опровергли сообщения о требовании США отозвать посла республики

«Решения по вопросам внешней политики принимают в соответствии с интересами страны и сообщают через официальные каналы. Министерство не комментирует слухи, распространяемые с политической целью», — сообщили журналистам в МИД Молдавии, подчеркнув, что никаких уведомлений от американской администрации не получали.