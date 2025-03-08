В Узбекистане реализуют проекты по редким минералам на $2,6 млрд

Ранее данное направление не получало должного внимания, не осуществлялись инвестиции в поиск редких минералов, переработку техногенных отходов и производство готовой продукции. В последние годы была создана организационная основа в этой сфере и начата работа по получению ценной продукции с высокой добавленной стоимостью, — отмечено на презентации.