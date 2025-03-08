В Узбекистане реализуют проекты по редким минералам на $2,6 млрд

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В ближайшие три года в Узбекистане планируется реализовать 76 проектов на сумму $2,6 млрд по 28 редким полезным ископаемым. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.
Было подчеркнуто, что в республике обнаружены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.
Ранее данное направление не получало должного внимания, не осуществлялись инвестиции в поиск редких минералов, переработку техногенных отходов и производство готовой продукции. В последние годы была создана организационная основа в этой сфере и начата работа по получению ценной продукции с высокой добавленной стоимостью, — отмечено на презентации.
На презентации министр горнодобывающей промышленности и геологии представил возможности в этом направлении.
Было подчеркнуто, что главная задача заключается в извлечении ценного сырья непосредственно из руды с применением современных технологий, повышении чистоты минералов и создании продукци с высокой добавленной стоимостью. Например, обогащение концентрата вольфрама из месторождения «Ингичка» позволит удвоить добавленную стоимость. В настоящее время разработано 18 подобных проектов.
В целях расширения цепочки «сырье — переработка — наука и технологии — готовая продукция» предложено организовать технопарки в Ташкентской и Самаркандской областях, богатых молибденом и вольфрамом.
Глава государства поручил осуществлять трансфер технологий и передового опыта в этой сфере, открыть современные лаборатории и учебные центры. Указано, что в условиях «четвертой промышленной революции» необходимо создать прочную базу для занятия достойных позиций на этом рынке.