Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область

САМАРА, 8 мар — РИА Новости. Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область, где ознакомится с достижениями российской ракетно-космической отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Самарской области.
«В Самарской области (находится — ред.) с официальным визитом делегация из Мьянмы во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном. Основная тема — знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли», — говорится в сообщении.
На видео, предоставленном пресс-службой, видно, что премьера Мьянмы встречали с самолета хлебом-солью.