Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область

САМАРА, 8 мар — РИА Новости. Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область, где ознакомится с достижениями российской ракетно-космической отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Самарской области.