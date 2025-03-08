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Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область

Делегация из Мьянмы во главе с Мин Аун Хлайном прибыла в Самарскую область.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 8 мар — РИА Новости. Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область, где ознакомится с достижениями российской ракетно-космической отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Самарской области.

«В Самарской области (находится — ред.) с официальным визитом делегация из Мьянмы во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном. Основная тема — знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли», — говорится в сообщении.

На видео, предоставленном пресс-службой, видно, что премьера Мьянмы встречали с самолета хлебом-солью.