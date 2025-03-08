На территории мемориальной мечети в Москве состоялся «Вечер Узбекистана»

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В городе Москве на территории мемориальной мечети в рамках благотворительного мероприятия «Шатер Рамадана» состоялся «Вечер Узбекистана». Об этом сообщает пресс-служба Посольства Узбекистана в России.
«Вечер Узбекистана» проходил в формате праздничного ифтара с участием мусульманских общин, муфтиев и политических деятелей России, а также узбекистанцев и студентов проживающих и обучающихся в российской столице. В мероприятии также приняли участие представители Посольства Узбекистана в России.
В этом году проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом «Память сильнее времени».
По сложившейся традиции, в течение всего Священного месяца Рамазан каждый вечер здесь проходят тематические мероприятия, интерактивные диалоги и встречи с почетными гостями.
В программу «Вечера Узбекистана» вошли выступления представителей Посольства Узбекистана, концерты и показ документальных фильмов о вкладе республики во второй мировой войне.
В ходе культурно-просветительской программы гостям были представлены творческие номера, а также видеоролики, рассказывающие об изменениях и реформах Узбекистана.
Было рассказано о богатой истории республики и огромном вкладе великих предков узбекского народа в мировую науку и культуру, в том числе о таких гениальных мыслителях как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Абу Али ибн Сина, их научном и культурном наследии.
«Российская сторона отметила, что проводимая Узбекистаном политика в сфере религии, направленная на укрепление в обществе межконфессионального диалога и религиозной толерантности, является важным фактором стабильности и безопасности в регионе», — говорится в сообщении.
«Проект “Шатер Рамадана” реализуется в течение всего месяца Рамадан и в первую очередь направлен на организацию благотворительных ифтаров. Организаторами вечеров выступят порядка 10 стран, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Афганистан, страны СНГ, а также регионы России», — отметили в Посольстве.
В рамках ежедневной культурной программы гости смогут познакомиться с историей и традициями организаторов вечеров.
«Вечер настолько красиво организован, как будто мы все поприсутствовали в Узбекистане, как будто мы посетили эту прекрасную республику и города, которые знает весь мир: Самарканд, Бухара, Хива. Узбекистан — это наследие на самом деле даже не только Средней Азии, не только постсоветского пространства, не только исламского мира — это наследие всего мира. Потому что здесь жили великие математики такие как Аль-Хорезми, здесь жили великие астрономы, такие как Мирзо Улугбек, такие хадисоведы как Бухари и Тирмизи, поэтому я призываю каждого, кто еще не был в Узбекистане, обязательно посетить эти города — центры Исламской мысли, а также наук наследием которых, результатами и достижениями которых сегодня пользуется весь мир. И даже в основе вот этих видеокамер и мониторов, через которые я сейчас к вам обращаюсь, лежат достижения ученых, которые жили в этих славных городах», — отметил российский общественно-политический деятель, эксперт по вопросам ислама Руслан Курбанов.
Также в рамках мероприятия Посольство Узбекистана организовало для гостей выставку, посвященную узбекской культуре и туристическому потенциалу страны.