Прокуратура Южной Кореи освободит президента Юн Сок Ёля из-под стражи

«Прокуроры распорядились освободить президента», — говорится в материале.
Отмечается, что глава государства в скором времени вернется домой из сеульского центра заключения.
Ситуация в республике обострилась в начале декабря 2024 года после объявления президентом военного положения. Причиной он назвал угрозу паралича власти, возникшую из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения в стране запрещена деятельность парламента, политических партий и объединений.
Юн Сок Ёля 15 января текущего года арестовали на 48 часов, в течение этого времени суд должен был принять решение о дальнейшем заключении. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) вынес решение о заключении президента под стражу, после чего его сторонники устроили погром.
Южнокорейский суд 6 марта отменил ордер на арест Юн Сок Ёля. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.