Прокуратура Южной Кореи освободит президента Юн Сок Ёля из-под стражи

Юн Сок Ёля 15 января текущего года арестовали на 48 часов, в течение этого времени суд должен был принять решение о дальнейшем заключении. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) вынес решение о заключении президента под стражу, после чего его сторонники устроили погром.