Беглов и Бельский в Международный женский день выразили гордость за петербурженок

«Низкий поклон женщинам, несущим службу и спасающим жизни на передовой, тем, кто трудится в госпиталях и на производстве. Мы гордимся каждой из вас и делаем все, чтобы Петербург развивался как город для комфортной жизни — строим детские сады и школы, поликлиники и больницы, расширяем социальные программы, создаем условия для счастливого материнства», — говорится в тексте поздравления.