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Беглов и Бельский в Международный женский день выразили гордость за петербурженок

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александра Бельский поздравили жительниц Северной столицы с Международным женским днем. Они напомнили, что у женщин особая миссия на Земле.

Источник: Коммерсантъ

Россиянки дают новую жизнь, хранят семейный очаг и передают детям духовные и нравственные ценности. По словам губернатора и спикера парламента, женщины дают представителям противоположного пола вдохновение, чтобы совершать достойные поступки. К тому же прекрасная половина человечества достигает вершин во всех сферах, в том числе, и на госслужбе.

«Низкий поклон женщинам, несущим службу и спасающим жизни на передовой, тем, кто трудится в госпиталях и на производстве. Мы гордимся каждой из вас и делаем все, чтобы Петербург развивался как город для комфортной жизни — строим детские сады и школы, поликлиники и больницы, расширяем социальные программы, создаем условия для счастливого материнства», — говорится в тексте поздравления.

Представители власти пожелали петербурженкам иметь возможности реализовать себя, быть спокойными за родных и близких.