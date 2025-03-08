Беглов и Бельский в Международный женский день выразили гордость за петербурженок

Россиянки дают новую жизнь, хранят семейный очаг и передают детям духовные и нравственные ценности. По словам губернатора и спикера парламента, женщины дают представителям противоположного пола вдохновение, чтобы совершать достойные поступки. К тому же прекрасная половина человечества достигает вершин во всех сферах, в том числе, и на госслужбе.
«Низкий поклон женщинам, несущим службу и спасающим жизни на передовой, тем, кто трудится в госпиталях и на производстве. Мы гордимся каждой из вас и делаем все, чтобы Петербург развивался как город для комфортной жизни — строим детские сады и школы, поликлиники и больницы, расширяем социальные программы, создаем условия для счастливого материнства», — говорится в тексте поздравления.
Представители власти пожелали петербурженкам иметь возможности реализовать себя, быть спокойными за родных и близких.