Замглавы минобрнауки России оценил потенциал Башкирии.

Заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов высоко оценил работу управленческой команды Башкирии по развитию научно-технологического потенциала республики.
«Уфа первой в стране завершила начальный этап масштабного федерального проекта по строительству 25 кампусов. Вы провели эффективную работу по привлечению на новую площадку большого количества резидентов — объединили достижения ведущих вузов и высокотехнологичных компаний. Министерство продолжит оказывать всестороннюю поддержку строительству Межвузовского студенческого кампуса», — сказал Айрат Гатиятов.
Участники совещания подробно обсудили дорожную карту возведения зданий кампуса, его архитектурные и планировочные решения, а также будущее наполнение лабораторного комплекса и создание творческих молодёжных пространств.