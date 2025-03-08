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Замглавы минобрнауки России оценил потенциал Башкирии

Замглавы минобрнауки России оценил потенциал Башкирии.

Источник: Азат Мухамедьянов / пресс-служба Главы РБ

Заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов высоко оценил работу управленческой команды Башкирии по развитию научно-технологического потенциала республики.

«Уфа первой в стране завершила начальный этап масштабного федерального проекта по строительству 25 кампусов. Вы провели эффективную работу по привлечению на новую площадку большого количества резидентов — объединили достижения ведущих вузов и высокотехнологичных компаний. Министерство продолжит оказывать всестороннюю поддержку строительству Межвузовского студенческого кампуса», — сказал Айрат Гатиятов.

Участники совещания подробно обсудили дорожную карту возведения зданий кампуса, его архитектурные и планировочные решения, а также будущее наполнение лабораторного комплекса и создание творческих молодёжных пространств.