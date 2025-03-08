Замглавы минобрнауки России оценил потенциал Башкирии.

«Уфа первой в стране завершила начальный этап масштабного федерального проекта по строительству 25 кампусов. Вы провели эффективную работу по привлечению на новую площадку большого количества резидентов — объединили достижения ведущих вузов и высокотехнологичных компаний. Министерство продолжит оказывать всестороннюю поддержку строительству Межвузовского студенческого кампуса», — сказал Айрат Гатиятов.