Эксперт рассказал, почему Молдавия не станет членом ЕС

КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Молдавия не сможет стать частью какого-либо геополитического союза, в том числе членом Евросоюза, поскольку она еще не является полностью суверенным государством, считает директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
Молдавия никогда не станет членом какого-то геополитического союза, это невозможно. Поскольку нам еще только предстоит стать полноценным государством. При нынешних условиях Молдавия никогда не станет членом Евросоюза.
По его словам, Молдавия за 30 лет не предприняла ничего, чтобы стать полностью суверенным государством, в том числе не сумела реинтегрировать Приднестровье.
«Мы могли бы пойти по пути той же Швейцарии. Нам могла бы помочь модель федерализации», — полагает эксперт.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в члены ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.