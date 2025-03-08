FT: инициатива ЕС по выделению €150 млрд на оборону может «забуксовать»

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Подготовка плана финансирования инициативы Евросоюза по предоставлению займов на сумму до €150 млрд на оборону может забуксовать или сорваться из-за разногласий между странами сообщества, прежде всего Францией и ФРГ, по вопросу возможности оплаты средствами из этих займов оборонных контрактов с третьими странами. Соответствующие опасения высказали газете Financial Times европейские дипломаты.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и несколько других европейских лидеров выступают за разрешение платить этими деньгами за контракты с дружественными к ЕС, но не входящими в него странами, такими как Великобритания, Норвегия, Турция и Швейцария, а президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на доступности средств с займов только для производителей из стран сообщества, поясняет издание.
Дипломаты отмечают, что это напоминает проблему, приведшую к откладыванию создания фонда оборонной промышленности ЕС в размере €1,5 млрд более чем на год, которое также произошло из-за требований Парижа ограничить возможности вовлечения в инициативу стран из-за пределов ЕС.
«Мы находимся на той стадии, когда это просто необходимо уладить во имя скорости, а не совершенства. Но если уж мы с трудом протащили €1,5 млрд через возражения Франции, то как же мы собираемся выделить €150 млрд?», — высказал опасения один из них.
«Предстоит проделать большую работу. Неделю назад его (плана финансирования — прим. ТАСС) еще не существовало, а теперь он должен быть готов менее чем за две недели. Придется идти на компромиссы», — сказал другой дипломат на условиях анонимности.
Проблемы финансирования
Саммит ЕС 6 марта согласовал план милитаризации Европы, который должен обеспечить Евросоюзу «возможность автономной круговой обороны», но пока не утвердил источники его финансирования.
Саммит «принял к сведению», но не одобрил предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до €150 млрд на оборону.