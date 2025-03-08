FT: инициатива ЕС по выделению €150 млрд на оборону может «забуксовать»

«Мы находимся на той стадии, когда это просто необходимо уладить во имя скорости, а не совершенства. Но если уж мы с трудом протащили €1,5 млрд через возражения Франции, то как же мы собираемся выделить €150 млрд?», — высказал опасения один из них.