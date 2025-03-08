Майя Санду поздравила женщин Молдовы, добивающихся успехов

Сегодня, в Международный женский день, мы отмечаем смелость, решительность и силу женщин в Республике Молдова и во всем мире. День за днем молдавские женщины доказывают, что они могут добиться успеха в любой сфере — образовании, здравоохранении, бизнесе, науке, политике или спорте. Они воспитывают поколения, развивают сообщества и вдохновляют всех, что делают. Когда женщины добиваются успеха, общество в целом становится сильнее.