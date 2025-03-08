Майя Санду поздравила женщин Молдовы, добивающихся успехов

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. В Международный женский день в Молдове отмечают «достижения женщин во всех областях», об этом написала президент страны Майя Санду в обращении к жительницам республики.
По словам Санду, в этот день «мы боремся с дискриминацией и чествуем права женщин во всем мире».
Сегодня, в Международный женский день, мы отмечаем смелость, решительность и силу женщин в Республике Молдова и во всем мире. День за днем молдавские женщины доказывают, что они могут добиться успеха в любой сфере — образовании, здравоохранении, бизнесе, науке, политике или спорте. Они воспитывают поколения, развивают сообщества и вдохновляют всех, что делают. Когда женщины добиваются успеха, общество в целом становится сильнее.
По данным Нацбюро статистики, в 2023 году из всех руководителей всех уровней в Молдове 56,4% составляли мужчины и 43,6% — женщины. При этом женщины в меньшей степени, чем мужчины, вовлечены в деятельность, приносящую доход. В 2023 году более 85% всех работающих женщин трудились в качестве наемных работников.
В Молдове женщины зарабатывают в среднем на 15,6% меньше, чем мужчины: средняя валовая месячная заработная плата женщин в 2023 году составила 11 237,2 лея (примерно 622 доллара). Наибольшие различия в доходах женщин и мужчин наблюдаются в сфере информации, коммуникаций и финансовой деятельности.
Распределение по отраслям экономики показывает более высокую долю женщин, занятых в сфере услуг. Женщины реже встречаются в сельскохозяйственном секторе, области информации и связи, операциях с недвижимостью, но преобладают в таких видах деятельности, как образование, здравоохранение и социальная помощь.
Женщины в Молдове получают более низкие пенсии, государственные социальные пособия и льготы, чем мужчины. На 1 января 2025 года средний размер пенсии в целом для женщин составил 3663,4 лея (203 доллара), для мужчин — 4503,1 лея. Средний размер пенсии по старости для женщин составил 3740,2 лея (207 долларов), для мужчин — 4469,0 лея. При этом среднемесячный размер государственного социального пособия для женщин составил 1541,6 лея (85 долларов), для мужчин — 1652,4 лея.