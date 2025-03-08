Telegraph сообщила об угрозе окружения 10 тыс. бойцов ВСУ в Курской области

По словам источников издания, нападение на Курскую область «имеет для Украины политическое значение», однако влечет за собой очень крупные потери, несоизмеримые с предположительной пользой. Кроме того, нахождение украинской группировки в Курской области отвлекает на себя ключевые ресурсы ВСУ и при этом не мешает российским войскам продвигаться на других направлениях.