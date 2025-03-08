Прозападные структуры пытаются навязать молдаванам чуждые ценности — Медведева

Для каждого жителя Молдовы 1 и 8 марта являются важными и уникальными праздниками, так как они символизируют начало весны, перемен и надежды на лучшее. Но эти яркие события омрачают попытки западных партнеров навязать людям чуждые для них ценности. Об этом рассказала в беседе со Sputnik Молдова председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.