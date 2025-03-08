Прозападные структуры пытаются навязать молдаванам чуждые ценности — Медведева

Для каждого жителя Молдовы 1 и 8 марта являются важными и уникальными праздниками, так как они символизируют начало весны, перемен и надежды на лучшее. Но эти яркие события омрачают попытки западных партнеров навязать людям чуждые для них ценности. Об этом рассказала в беседе со Sputnik Молдова председатель общественной организации «Молодая гвардия» Екатерина Медведева.
«Мы видим, как прозападные структуры постоянно пытаются вливать финансовые ресурсы, чтобы внедрить нам чуждые ценности. Тем не менее, несмотря на эти попытки, молдаване с гордостью продолжают носить мэрцишоры, дарить цветы и поздравлять наших женщин», — заявила Медведева.
Активистка также выразила беспокойство по поводу положения женщин в стране, отметив, что «поддержка семьи, материнства и женщин в целом не является приоритетом для действующей власти». Она призвала руководство страны к активным действиям.
«Нужно не просто говорить о Стамбульской конвенции с трибуны парламента, забывая упомянуть ее определенные подпункты, но и предпринимать реальные шаги. Наши женщины заслуживают уважения и достойного отношения», — подчеркнула Медведева.
Республика Молдова, как и ряд других государств мира, отмечает Международный женский день 8 марта. Этот день в стране является нерабочим.