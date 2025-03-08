Орбан анонсировал подписание стратегического соглашения с США

В конце февраля президент США Дональд Трамп сообщил намерении ввести таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что блок намерен решительно ответить на обещанные американским лидером тарифные изменения.