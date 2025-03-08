Орбан анонсировал подписание стратегического соглашения с США

«После окончания на Украине между США и Венгрией будет заключен стратегический союз и принят пакет соглашений об экономическом сотрудничестве, который поможет венгерской экономике», — сказал он на пресс-конференции «Экономические итоги 2025 года», транслируемой на YouTube.
Премьер-министр уточнил, что Будапешту нужно экономическое сотрудничество с Вашингтоном для ограничения влияния возможного введения американских пошлин против Евросоюза (ЕС). По его словам, страны — участницы блока понесут потери в возможной торговой войне, а соглашение может помочь Венгрии.
В конце февраля президент США Дональд Трамп сообщил намерении ввести таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что блок намерен решительно ответить на обещанные американским лидером тарифные изменения.