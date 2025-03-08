«Лжи было много со стороны Франции»: Песков обвинил Париж в срыве договорённостей

«Лжи было много со стороны Франции. Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала законному на тот момент президенту Украины Януковичу его политическое будущее. После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь самая настоящая, об этом господин Макрон ничего не упомянул», — напомнил Песков.