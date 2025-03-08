ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику, заявил Мерц

«Мы намерены принять все правовые меры для того, чтобы в целом сократить нелегальную миграцию», — сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
В первый же день в случае прихода к власти партии намерены существенно усилить пограничный контроль, что должно привести к росту числа отказов во въезде, заявил политик. Кроме того, партии планируют закрепить цель ограничения миграции в законодательстве, прекратить действие всех программ по добровольному приему беженцев, включая выходцев из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. Наконец, ХДС/ХСС и СДПГ договорились об отмене возможности привезти свою семью в Германию для отдельной категории мигрантов.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали «Зеленые» (11,6%), «Левая партия» (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства «Союз южношлезвигских избирателей», получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.