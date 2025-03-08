ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику, заявил Мерц

В первый же день в случае прихода к власти партии намерены существенно усилить пограничный контроль, что должно привести к росту числа отказов во въезде, заявил политик. Кроме того, партии планируют закрепить цель ограничения миграции в законодательстве, прекратить действие всех программ по добровольному приему беженцев, включая выходцев из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. Наконец, ХДС/ХСС и СДПГ договорились об отмене возможности привезти свою семью в Германию для отдельной категории мигрантов.