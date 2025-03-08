Лига арабских государств осудила насилие в Сирии

В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.