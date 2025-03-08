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Хаменеи: Иран не будет вести переговоры с США

ДУБАЙ, 8 марта. /ТАСС/. Исламская Республика Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. Об этом заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Источник: Reuters

«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — сказал он на встрече с иранскими чиновниками в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана, прямую трансляцию вел телеканал SNN.