«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — сказал он на встрече с иранскими чиновниками в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана, прямую трансляцию вел телеканал SNN.
Хаменеи: Иран не будет вести переговоры с США
ДУБАЙ, 8 марта. /ТАСС/. Исламская Республика Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. Об этом заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.