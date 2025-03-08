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КС Румынии отклонил жалобы против регистрации Джорджеску на выборах

Конституционный суд Румынии отклонил жалобы на регистрацию кандидатуры «пророссийского» Джорджеску на новых выборах президента. Он подал заявку 7 марта. FT писала, что его могут не допустить из-за уголовного преследования.

Источник: Reuters

Конституционный суд Румынии рассмотрел четыре апелляции в отношении процедуры избрания президента страны и отклонил жалобы.

«По итогам обсуждений Конституционный суд единогласно отклонил поданные жалобы как неприемлемые, поскольку они не соответствовали предусмотренным законом процессуальным условиям. Решения являются окончательными и доводятся до сведения Центрального избирательного бюро», — говорится в сообщении.

Речь идет о жалобах против регистрации на выборах правого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, которого называют «пророссийским». Reuters сообщал, что 7 марта он подал заявку на регистрацию своей кандидатуры. Financial Times писала, что Джорджеску могут не допустить до выборов, которые назначены на май, в связи с уголовным преследованием.

Джорджеску победил в первом туре выборов в ноябре, набрав 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты из-за обвинений в адрес предвыборной кампании политика. Его подозревали в платном продвижении своей кандидатуры через TikTok, высказывались предположения, что это могло быть сделано по заказу России. Однако румынская налоговая служба ANAF выяснила, что кампания в TikTok была оплачена проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL).

В конце февраля Джорджеску задержали в связи с подозрениями в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского толка.

Также был задержан сторонник Джорджеску Мариан Мотока. Digi24 писал, что в его деле фигурирует заместитель российского военного атташе в Румынии Евгений Игнатьев. Позже МИД Румынии сообщил, что военный атташе при российском посольстве в Бухаресте и его заместитель объявлены персонами нон грата в стране. Российское посольство назвало решение необоснованным и пообещало ответные меры.

Румынская разведывательная служба (SRI) заявила, что меры в отношении российских дипломатов были приняты в рамках дела о подготовке госпереворота и создании организованной преступной группы против шести граждан Румынии. По данным румынской разведки, члены группировки «активно обращались за поддержкой к сотрудникам российского посольства».

Digi24 называл задержанных членами «команды Влада Цепеша» и писал, что среди фигурантов дела — 101-летний генерал-майор в отставке Раду Теодору, известный своими антисемитскими высказываниями.