КС Румынии отклонил жалобы против регистрации Джорджеску на выборах

Речь идет о жалобах против регистрации на выборах правого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, которого называют «пророссийским». Reuters сообщал, что 7 марта он подал заявку на регистрацию своей кандидатуры. Financial Times писала, что Джорджеску могут не допустить до выборов, которые назначены на май, в связи с уголовным преследованием.