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Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов.

Источник: © РИА Новости

«Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались — ред.) по принципам “политики Холодной войны”. Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество — это не выбор, это необходимость», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.