Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике

«Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались — ред.) по принципам “политики Холодной войны”. Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество — это не выбор, это необходимость», — написал Дмитриев.
Ранее Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.