Почти 60% опрошенных французов поддержали увеличение трат на оборону

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью журналу Le Point заявил, что считает недостаточным в нынешних условиях увеличение военного бюджета даже до 2% ВВП страны. По его словам, эта сумма должна составить «чуть менее €100 млрд» и он уже готовит ряд возможных сценариев для этого по заданию президента Франции. Министр добавил, что «существенная часть» расходов в нынешнем плане увеличения военного финансирования приходится на разведывательные службы. Также он упомянул о необходимости ускорения ввода в эксплуатацию спутниковой группировки Iris для потенциального отказа от американской системы Starlink и необходимости развития технологий искусственного интеллекта на службе ВС страны.