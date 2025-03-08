Почти 60% опрошенных французов поддержали увеличение трат на оборону

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Большинство французов, опрошенных социологической службой CSA, поддержали возможное увеличение трат на оборонную отрасль Франции в ущерб другим расходам. Опрос проводился для газеты Le Journal du Dimanche (JDD), телеканала CNEWS и радио Europe 1.
Отмечается, что соответствующую идею поддержало 59% респондентов, из которых за высказались 55% женщин и 65% мужчин. Против такой меры высказался 41% опрошенных.
Газета JDD, которая приводит выдержки из опроса, сообщила, что он проводился после обращения к нации президента страны Эмманюэля Макрона, состоявшегося 5 марта. Хотя она не уточняет количество участников, в аналогичном опросе CSA, проводившемся для тех же изданий несколькими днями раньше по поводу необходимости отправки западных военных на Украину (65% выступили против), принимали участие 1 тыс. совершеннолетних жителей Франции.
В проводившемся
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе обращения к нации 5 марта заявил, что поручил профильным министрам обеспечить существенное увеличение финансирования оборонной отрасли страны без необходимости повышения налогов. Свое решение о поиске нового финансирования глава государства, обращаясь к согражданам, объяснил наличием множества угроз в мире, будь то якобы растущая угроза со стороны России или сохраняющаяся угроза международного терроризма. Также он признал, что в предыдущий план оборонных расходов не закладывались последствия украинского конфликта, в котором Франция сейчас активно поддерживает Киев.
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью журналу Le Point заявил, что считает недостаточным в нынешних условиях увеличение военного бюджета даже до 2% ВВП страны. По его словам, эта сумма должна составить «чуть менее €100 млрд» и он уже готовит ряд возможных сценариев для этого по заданию президента Франции. Министр добавил, что «существенная часть» расходов в нынешнем плане увеличения военного финансирования приходится на разведывательные службы. Также он упомянул о необходимости ускорения ввода в эксплуатацию спутниковой группировки Iris для потенциального отказа от американской системы Starlink и необходимости развития технологий искусственного интеллекта на службе ВС страны.