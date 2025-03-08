FT узнала о споре Парижа и Берлина из-за плана перевооружения ЕС

Однако во Франции выступают за расширение европейской автономии и стимулирование внутренней оборонной промышленности. Французский президент Эммаюэль Макрон заявил, что «не следует тратить деньги на новые готовые комплекты, которые в очередной раз не являются европейскими». По его мнению, для устранения пробелов в оборонных возможностях ЕС «метод заключается в выявлении лучших бизнесменов и предприятий, которые есть» у блока. Макрон также сказал, что каждой стране — участнице блока будет предложено «пересмотреть заказы, чтобы определить, могут ли европейские заказы быть приоритетными».