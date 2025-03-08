ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры с «Зелеными» о повышении трат на оборону

«Я надеюсь, что “Зеленые” согласятся. Да, мы разговариваем с ними и ведем интенсивные переговоры. И если я правильно это оцениваю, то многое из того, что мы предлагаем, если не сказать почти все, уже было высказано “Зелеными”… И согласие “Зеленых” именно сейчас, вероятно, гарантировано», — сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.