Захарова ответила на слова о подготовке Украиной теракта на Крымском мосту

В октябре 2022 года на автодорожной части моста произошел теракт, что привело к человеческим жертвам и разрушениям. Во время движения по мосту грузового автомобиля, в кузове которого, как выяснилось, был скрытый груз, произошел взрыв, от которого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли пять человек, включая водителя грузовика, которого использовали «втемную». В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета. Движение легковых автомобилей в реверсивном режиме восстановили в тот же день, грузовики перенаправили на паромную переправу. Железнодорожные составы также вскоре запустили. Ремонт моста полностью завершился в мае 2023 года. Ответственность за теракт взяла на себя украинская сторона.