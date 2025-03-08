Франция осудила массовое убийство алавитов в Сирии

Сегодня Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по наблюдению за правами человека (SOHR) сообщило, что вооруженные силы нового правительства Сирии убили несколько сотен мирных жителей в алавитских регионах страны. В числе убитых — женщины и дети. SOHR опубликовала фото, на которых видны десятки тел в гражданской одежде. По предварительным данным, общее количество жертв конфликта превышает 500 человек.