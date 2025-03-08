В Венгрии подсчитали убытки от украинского конфликта

Именно этот факт повлиял на решение Будапешта не подписывать план перевооружения Европы, отметил премьер. По его словам, документ де-факто предполагал дальнейшую отправку оружия Украине. Венгрия на протяжении трёх лет не участвовала в поддержке ВСУ, напомнил Орбан. И теперь, когда США заняли схожую позицию, было бы неправильно менять курс.