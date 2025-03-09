США предложили G7 смягчить формулировки в отношении России

В частности, американская сторона не хочет использования слово «санкции», а также формулировки о «способности России вести войну» на Украине, которую Вашингтон хочет заменить на «получение доходов». В то же время, США настаивают на прямом упоминании Китая в сфере морской безопасности, в том числе утверждения, что его «незаконные морские притязания» создают риск для «жизни и средств к существованию».