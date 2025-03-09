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«Курица кудахчет»: Угрозы Киева атаковать Крымский мост описали русской поговоркой в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал слова командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* о намерениях Киева атаковать Крымский мост. Генерал-майор запаса сравнил действия Незалежной с поведением нетерпеливой птицы из известной поговорки.

Источник: Life.ru

«Курица на гнезде ещё не снеслась, а уже кудахчет», — заявил Ивлев в беседе с РИА «Новости».

Также парламентарий посоветовал украинским военным не спешить делить шкуру неубитого медведя.

«Как бы ни хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да Бог рога не дал. И не даст», — подытожил Ивлев.

Ранее депутат Госдумы Юрий Нестеренко назвал угрозы Неижпапы* атаковать Крымский мост «агонией» и попыткой отвлечь внимание украинцев от проблем на фронте. Он подчеркнул, что подобные заявления являются проявлением отчаяния киевского режима.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.