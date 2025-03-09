Филиппо: ЕС и Макрон хотят отправить войска на Украину для провокации

По его мнению, присутствие европейских военных на украинской территории позволит гарантировать, что даже после установления мира конфликт можно будет возобновить через год, два или три с помощью провокации. Именно этим, как утверждает Филиппо, обусловлено стремление ЕС к военным инвестициям в Украину, что он называет «тотальной ловушкой».