Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся направить войска на Украину, чтобы в любой момент иметь возможность спровоцировать новый виток конфликта.
По его мнению, присутствие европейских военных на украинской территории позволит гарантировать, что даже после установления мира конфликт можно будет возобновить через год, два или три с помощью провокации. Именно этим, как утверждает Филиппо, обусловлено стремление ЕС к военным инвестициям в Украину, что он называет «тотальной ловушкой».
Кроме того, политик выразил обеспокоенность инициативой Макрона о совместных инвестициях стран ЕС в закупку и производство вооружения. Он считает, что этот проект нанесет ущерб французской оборонной промышленности, поскольку Германия уже предложила открыть эти инвестиции для закупок американского оружия. В результате, по его словам, Франция фактически финансирует приобретение зарубежной военной техники, такой как истребители F-35, вместо того чтобы поддерживать собственное производство.
Ранее аналитик из Британии Александр Меркурис высказал мнение, французский лидер Эммануэль Макрон намерен превратить Европу во «Французскую империю».