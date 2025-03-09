Глава разведки ФРГ Каль: Россия испытывает единство Запада и 5-ю статью НАТО

Российская Федерация якобы предполагает провести проверку на прочность военной взаимопомощи стран НАТО. Такое мнение высказал глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль. По словам Каля, речь якобы идет о «проверке надежности пятой статьи НАТО». Напомним, в указанной статье речь идет об обеспечении коллективной безопасности стран, входящих в Североатлантический альянс.
«Мы очень надеемся, что это неправда и что нас не смутит эта проверка, но мы должны исходить из того, что Россия хочет проверить нас, проверить единство Запада», — сказал Каль в эфире телеканала n-tv.
При этом глава германской разведки не уточнил, какие именно действия России подтолкнули его к подобным предположениям.
Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила применить статью 5 НАТО о коллективной обороне к Украине, не предоставляя ей членства в альянсе.
Тем временем президент США Дональд Трамп исключил возможность применения 5-й статьи Устава НАТО относительно Украины. При этом политик заявил, что поддерживает пятую статью устава как таковую.