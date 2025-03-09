Times узнала о сомнениях Запада в Зеленском, которыми «делятся шепотом»

Республиканец тогда обвинил его в нежелании приближать мир и добавил: «Возможно, кто-то не хочет заключать сделку, и если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не задержится здесь надолго. К этому человеку не будут долго прислушиваться». Сенатор Линдси Грэм предложил Зеленскому «либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем иметь дело, либо измениться».