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Российские военные взяли в плен экс-заключённую из женской роты штурмовиков ВСУ

Российские военные 8 марта взяли в плен военнослужащую ВСУ на Покровском направлении. На допросе девушка призналась, что попала на фронт из колонии, где ей предложили подписать контракт. Кадры с экс-заключённой опубликованы на канале «Соловьёв LIVE».

Источник: Life.ru

«Сегодня ей никто не подарит цветов, однако то, что она сохранила свою жизнь, уже можно считать её лучшим подарком на 8 Марта», — сказано в посте.

Имя пленной — Галина, она 1996 года рождения. Штурмовик пожаловалась, что вербовщики обещали оставить её в тылу, но в итоге обманули и силой отправили на передок. По словам пленной, в её женском подразделении около 100 человек.

«Относятся к ним там плохо, не церемонятся: издеваются, бьют по ногам и рукам», — говорится в публикации.

Ранее в плен попал боец ВСУ, который проходил обучение в Германии. По словам военного, за рубежом его обучали стрельбе из пулемёта «Браунинг», а на фронте выдали совсем другое оружие.