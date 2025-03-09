Российские военные взяли в плен экс-заключённую из женской роты штурмовиков ВСУ

«Сегодня ей никто не подарит цветов, однако то, что она сохранила свою жизнь, уже можно считать её лучшим подарком на 8 Марта», — сказано в посте.
Имя пленной — Галина, она 1996 года рождения. Штурмовик пожаловалась, что вербовщики обещали оставить её в тылу, но в итоге обманули и силой отправили на передок. По словам пленной, в её женском подразделении около 100 человек.
«Относятся к ним там плохо, не церемонятся: издеваются, бьют по ногам и рукам», — говорится в публикации.
Ранее в плен попал боец ВСУ, который проходил обучение в Германии. По словам военного, за рубежом его обучали стрельбе из пулемёта «Браунинг», а на фронте выдали совсем другое оружие.