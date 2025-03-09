Bloomberg: США настаивают на смягчении формулировок по России в коммюнике G7

Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок, которые будут использованы в отношении Москвы в итоговом коммюнике предстоящей встречи глав МИД G7. В частности, Вашингтон предлагает не употреблять слово «санкции» применительно к РФ, информирует агентство Bloomberg.
«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России», — сказано в публикации.
Саммит глав МИД стран-членов «большой семерки» пройдет в Квебеке на следующей неделе.
В то же время президент США Дональд Трамп пригрозил Москве жёсткими санкциями, если в ближайшее время не будет достигнуто перемирие в украинском конфликте.
Тем временем американская торговая палата в России готовит доклад с рекомендациями для правительства США по отмене санкций в инвестиционной, авиационной, финансовой и импортной сферах.