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Bloomberg: США настаивают на смягчении формулировок по России в коммюнике G7

Вашингтон настаивает на изъятии слова «санкции» относительно Москвы из черновика коммюнике G7.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок, которые будут использованы в отношении Москвы в итоговом коммюнике предстоящей встречи глав МИД G7. В частности, Вашингтон предлагает не употреблять слово «санкции» применительно к РФ, информирует агентство Bloomberg.

«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России», — сказано в публикации.

Саммит глав МИД стран-членов «большой семерки» пройдет в Квебеке на следующей неделе.

В то же время президент США Дональд Трамп пригрозил Москве жёсткими санкциями, если в ближайшее время не будет достигнуто перемирие в украинском конфликте.

Тем временем американская торговая палата в России готовит доклад с рекомендациями для правительства США по отмене санкций в инвестиционной, авиационной, финансовой и импортной сферах.