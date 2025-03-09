Трамп прервал журналиста после вопроса о стычке Маска и Рубио

Накануне газета The New York Times писала, что Маск поругался с госсекретарем Рубио. По информации издания, в ходе недавнего заседания кабинета министров Рубио «выслушивал целый список претензий от самого богатого человека в мире». Госсекретарь назвал слова Маска о неспособности сократить штатную численность госдепартамента неправдой. Рубио обратил внимание на то, что свыше 1,5 тыс. сотрудников уволились в обмен на денежную компенсацию. Он посоветовал главе DOGE устроить их обратно на работу, чтобы затем продемонстрировать «шоу с увольнением».