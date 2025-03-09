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В Курской области уничтожили мосты между Суджей и Казачьей Локней

Теперь противнику будет тяжелее отходить или перебрасывать подкрепления.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области разрушены мосты, соединяющие Суджу и село Казачья Локня, что осложняет передвижение Вооруженных сил Украины, отводящих часть своих подразделений.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается, что уничтожены переправы через реку Локня в районе хуторов 1-й Княжий и 2-й Княжий. По мнению автора публикации, это значительно затруднит противнику отход и переброску подкреплений.

Ранее стало известно, как колонна техники Вооружённых сил Украины пытается бежать из Суджи в Курской области.