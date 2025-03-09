The Times: в Европе о Зеленском начали говорить шепотом и за закрытыми дверьми

Владимир Зеленский столкнулся с падением уровня популярности на фоне продолжающегося конфликта. Несмотря на данные Киевского международного института социологии, указывающие на 57% уровень доверия к нему, другие опросы показывают высокую поддержку других политических и военных лидеров Украины. Зеленский решил не проводить новые выборы, объявив о введении военного положения, что вызвало дискуссии о его легитимности и управленческих решениях.