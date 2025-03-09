Западные политики высказывают сомнения по поводу украинского лидера.
В европейских политических кругах начались тайные разговоры о состоянии украинского президента Владимира Зеленского. По информации газеты The Times, западные чиновники обсуждают его личную популярность и возможное истощение после трех лет конфликта.
«Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах. Зеленский после трех лет конфликта “очень сильно истощен”, в результате чего ему “грозит опасность принятия неверных решений”», — сообщает газета.
Владимир Зеленский столкнулся с падением уровня популярности на фоне продолжающегося конфликта. Несмотря на данные Киевского международного института социологии, указывающие на 57% уровень доверия к нему, другие опросы показывают высокую поддержку других политических и военных лидеров Украины. Зеленский решил не проводить новые выборы, объявив о введении военного положения, что вызвало дискуссии о его легитимности и управленческих решениях.