Bild: Неизвестные подожгли военные автомобили Бундесвера в Берлине

В Берлине неизвестные подожгли военные автомобили, принадлежащие Бундесверу. При этом семь машин получили повреждения, информирует издание Bild.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу 8 марта в округе Шпандау. Возгорание на огороженной территории заметили прохожие и вызвали пожарных.
После этого некая группа Agenda2029 разместила в сети сообщение, в котором взяла на себя ответственность за атаку. Также было опубликовано видео, на котором неизвестные установили около военной техники бутылки с зажигательной смесью.
Полиция проводит расследование.
Ранее в Германии левые радикалы подожгли летний домик на земельном участке, принадлежащем главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру. Сообщалось, что происшествие связано с поставками компанией оружия Украине.
Также сообщалось, что в Германии после предполагаемого поджога почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане.