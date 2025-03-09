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Bild: Неизвестные подожгли военные автомобили Бундесвера в Берлине

Семь военных машин в Берлине повреждены после атаки радикалов с бутылками зажигательной смеси.

Источник: Комсомольская правда

В Берлине неизвестные подожгли военные автомобили, принадлежащие Бундесверу. При этом семь машин получили повреждения, информирует издание Bild.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу 8 марта в округе Шпандау. Возгорание на огороженной территории заметили прохожие и вызвали пожарных.

После этого некая группа Agenda2029 разместила в сети сообщение, в котором взяла на себя ответственность за атаку. Также было опубликовано видео, на котором неизвестные установили около военной техники бутылки с зажигательной смесью.

Полиция проводит расследование.

Ранее в Германии левые радикалы подожгли летний домик на земельном участке, принадлежащем главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру. Сообщалось, что происшествие связано с поставками компанией оружия Украине.

Также сообщалось, что в Германии после предполагаемого поджога почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане.