Трамп заткнул журналиста NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио

Беседуя с представителем NBC, Трамп опроверг информацию о конфликте дипломата и бизнесмена. Затем глава Белого дома пристыдил журналиста за стремление раздуть сенсацию из ничего, а в ответ на дополнительные вопросы он поинтересовался, какое СМИ представляет мужчина. Услышав ответ «NBC», Трамп лишь махнул рукой.
«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — процитировал президента совладелец консервативного портала Trending Politic Коллин Рагг в социальной сети X.
О перепалке между Марком и Рубио стало известно днём ранее. По данным американских СМИ, миллиардер отчитал госсекретаря за нежелание сокращать штат Госдепа.