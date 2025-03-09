Трамп заткнул журналиста NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио

Беседуя с представителем NBC, Трамп опроверг информацию о конфликте дипломата и бизнесмена. Затем глава Белого дома пристыдил журналиста за стремление раздуть сенсацию из ничего, а в ответ на дополнительные вопросы он поинтересовался, какое СМИ представляет мужчина. Услышав ответ «NBC», Трамп лишь махнул рукой.