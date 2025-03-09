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Трамп заткнул журналиста NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио

Президент США Дональд Трамп жёстко прервал журналиста телеканала NBC, когда тот попытался выяснить, имела ли место ссора между Илоном Маском и госсекретарём Марко Рубио. Инцидент произошёл во время общения политика с прессой.

Источник: Life.ru

Беседуя с представителем NBC, Трамп опроверг информацию о конфликте дипломата и бизнесмена. Затем глава Белого дома пристыдил журналиста за стремление раздуть сенсацию из ничего, а в ответ на дополнительные вопросы он поинтересовался, какое СМИ представляет мужчина. Услышав ответ «NBC», Трамп лишь махнул рукой.

«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — процитировал президента совладелец консервативного портала Trending Politic Коллин Рагг в социальной сети X.

О перепалке между Марком и Рубио стало известно днём ранее. По данным американских СМИ, миллиардер отчитал госсекретаря за нежелание сокращать штат Госдепа.