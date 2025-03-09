WP: Зеленский пытается наладить контакты с США из-за страха потерять власть

Автор статьи подчеркивает, что Зеленский отчаянно пытается восстановить отношения с Вашингтоном после этого скандала. Тем временем его окружение использует ситуацию, чтобы наладить контакты с внутренними политическими оппонентами. Это может подорвать позиции Зеленского, поскольку в стране вновь встает вопрос о возможности проведения выборов в условиях военного времени.