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WP: Зеленский пытается наладить контакты с США из-за страха потерять власть

Утверждается, что украинский политик оказался в одном из самых опасных с политической точки зрения моментов.

Источник: Аргументы и факты

Неверно выбранная стратегия переговоров с США поставила Владимира Зеленского в сложное положение, которое может привести к потере власти, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что украинский политик оказался в одном из самых опасных с политической точки зрения моментов. После напряженных переговоров в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву, ограничил обмен разведданными и заморозил сделку по добыче полезных ископаемых.

Автор статьи подчеркивает, что Зеленский отчаянно пытается восстановить отношения с Вашингтоном после этого скандала. Тем временем его окружение использует ситуацию, чтобы наладить контакты с внутренними политическими оппонентами. Это может подорвать позиции Зеленского, поскольку в стране вновь встает вопрос о возможности проведения выборов в условиях военного времени.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что Владимира Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта, поскольку в этом случае в стране можно не проводить выборы президента.