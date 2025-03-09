WP: Зеленский пытается наладить контакты с США из-за страха потерять власть

Неверно выбранная стратегия переговоров с США поставила Владимира Зеленского в сложное положение, которое может привести к потере власти, сообщает The Washington Post.
Издание отмечает, что украинский политик оказался в одном из самых опасных с политической точки зрения моментов. После напряженных переговоров в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву, ограничил обмен разведданными и заморозил сделку по добыче полезных ископаемых.
Автор статьи подчеркивает, что Зеленский отчаянно пытается восстановить отношения с Вашингтоном после этого скандала. Тем временем его окружение использует ситуацию, чтобы наладить контакты с внутренними политическими оппонентами. Это может подорвать позиции Зеленского, поскольку в стране вновь встает вопрос о возможности проведения выборов в условиях военного времени.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что Владимира Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта, поскольку в этом случае в стране можно не проводить выборы президента.