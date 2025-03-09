Вице-президент США Вэнс заявил, что проукраинские протестующие напугали его дочь

А неделю назад стало известно, что отдых Вэнса на горнолыжном курорте был сорван проукраинскими активистами после скандала с Владимиром Зеленским. Сотни протестующих с плакатами встретили семью политика, обвинив его в «предательстве». Тогда Вэнс был вынужден перевезти супругу и детей в безопасное место.