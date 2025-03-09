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Вице-президент США Вэнс заявил, что проукраинские протестующие напугали его дочь

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал об инциденте с участием проукраинских активистов. Сторонники Киева напугали трёхлетнюю дочь политика, когда начали преследовать его семью на прогулке, выкрикивая громкие лозунги.

Источник: Life.ru

По словам вице-президента, он попытался поговорить с активистами в надежде, что они перестанут тревожить маленькую девочку. Разговор был уважительным, подчеркнул Вэнс, но сам факт преследования ребёнка вызвал у него негодование.

«Эта беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трёхлетнего ребёнка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек», — написал вице-президент в социальной сети X.

А неделю назад стало известно, что отдых Вэнса на горнолыжном курорте был сорван проукраинскими активистами после скандала с Владимиром Зеленским. Сотни протестующих с плакатами встретили семью политика, обвинив его в «предательстве». Тогда Вэнс был вынужден перевезти супругу и детей в безопасное место.