Bloomberg: США блокируют создание G7 структуры отслеживания «теневого флота» России

Кроме того, Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок, которые будут использованы в отношении Москвы в итоговом коммюнике предстоящей встречи глав МИД G7. В частности, Вашингтон предлагает не употреблять слово «санкции» применительно к РФ.