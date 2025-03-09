Bloomberg: США блокируют создание G7 структуры отслеживания «теневого флота» России

Соединенные Штаты заблокировали предложение создать в рамках G7 структуры, которая могла бы отслеживать так называемый российский «теневой флот», который якобы занимается перевозками российской нефти. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Соответствующий пункт предполагалось включить в итоговое коммюнике встречи глав МИД «большой семерки», которая пройдет в Канаде на следующей неделе.
Также Вашингтон заблокировал предложение о создании в рамках G7 специализированной структуры, которая будет заниматься выявлением случаев обхода антироссийских санкций.
Кроме того, Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок, которые будут использованы в отношении Москвы в итоговом коммюнике предстоящей встречи глав МИД G7. В частности, Вашингтон предлагает не употреблять слово «санкции» применительно к РФ.
В то же время США увидели в действиях Трампа давление на Россию, и вот почему.