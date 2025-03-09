Российские военные захватили исправную БМП CV90 с мёртвым украинским экипажем

«Экипаж противника 200 (мёртв. — Прим. Life.ru), техника почти цела, но находится в прямой видимости противника», — гласит пост.
По данным некоторых каналов, CV90 простояла в Глушковском районе Курщины около полугода. Столько же рядом с ней пролежали тела мехвода, командира и наводчика.
Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль супермаркет «Пятёрочка» в курской Судже, на фоне которой любили фотографироваться украинские боевики. Напомним, что в городе уже начались уличные бои.