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Российские военные захватили исправную БМП CV90 с мёртвым украинским экипажем

Боевая машина пехоты CV90 шведского производства стала трофеем российских военных в курском приграничье. Техника досталась ВС РФ в почти исправном состоянии, чего не скажешь о её украинском экипаже, сообщил Telegram-канал «Батальон 1».

«Экипаж противника 200 (мёртв. — Прим. Life.ru), техника почти цела, но находится в прямой видимости противника», — гласит пост.

По данным некоторых каналов, CV90 простояла в Глушковском районе Курщины около полугода. Столько же рядом с ней пролежали тела мехвода, командира и наводчика.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль супермаркет «Пятёрочка» в курской Судже, на фоне которой любили фотографироваться украинские боевики. Напомним, что в городе уже начались уличные бои.