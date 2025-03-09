США вступились за Россию при обсуждении санкций в рамках G7

По данным издания, члены G7 уже сейчас обсуждают коммюнике по итогам предстоящей встречи министров иностранных дел «Группы семи». На переговорах по формулированию совместного заявления по морским вопросам США настояли на ужесточении формулировок против Китая и одновременном смягчении риторики в отношении России.