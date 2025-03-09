Конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом усугубился после того, как украинский лидер отказался подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Бывший заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль отметила, что ошибка Зеленского могла бы быть предотвращена, если бы он выбрал более мягкий подход к переговорам.