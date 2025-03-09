Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США строит новые пусковые шахты ПРО на Аляске: подробности

Defense News: В США построены 20 новых пусковых шахт ПРО на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах завершено строительство 20 новых шахт для системы противоракетной обороны. Об этом информирует портал Defense News. Сообщается, что шахты размещены в Форт-Грили, штат Аляска, а строительством занималась компания Boeing.

«Недавно Boeing объявила, что официально установила “первую из 20 дополнительных” шахт для системы Ground-Based Midcourse Defense, которой уже более 20 лет», — сказано в публикации.

Автор публикации уточняет, что теперь на Аляске могут быть размещены 60 ракет, тогда как ранее это число составляло всего 40.

Тем временем два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52 в рамках учений на севере Европы впервые после Второй Мировой войны сбросили управляемые авиабомбы на полигон в Финляндии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны «Железный купол». Специалисты считают, что это будет аналог израильского «купола» — тоже «железного». Который до последнего времени считался одной из лучших систем противовоздушной обороны в мире.