США строит новые пусковые шахты ПРО на Аляске: подробности

В Соединенных Штатах завершено строительство 20 новых шахт для системы противоракетной обороны. Об этом информирует портал Defense News. Сообщается, что шахты размещены в Форт-Грили, штат Аляска, а строительством занималась компания Boeing.
«Недавно Boeing объявила, что официально установила “первую из 20 дополнительных” шахт для системы Ground-Based Midcourse Defense, которой уже более 20 лет», — сказано в публикации.
Автор публикации уточняет, что теперь на Аляске могут быть размещены 60 ракет, тогда как ранее это число составляло всего 40.
Тем временем два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52 в рамках учений на севере Европы впервые после Второй Мировой войны сбросили управляемые авиабомбы на полигон в Финляндии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны «Железный купол». Специалисты считают, что это будет аналог израильского «купола» — тоже «железного». Который до последнего времени считался одной из лучших систем противовоздушной обороны в мире.