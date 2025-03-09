США строит новые пусковые шахты ПРО на Аляске: подробности

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны «Железный купол». Специалисты считают, что это будет аналог израильского «купола» — тоже «железного». Который до последнего времени считался одной из лучших систем противовоздушной обороны в мире.