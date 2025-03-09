В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка

Как добавили в ведомстве, подросток сообщил о похищении своему отцу, после чего тот отправил на карту сына деньги. Часть из них юноша обналичил в городе Сестрорецк, который находится вблизи Петербурга, и передал похитителям. Еще 126 тыс. руб. он перевел им в виде криптовалюты. После этого преступники освободили подростка и скрылись.