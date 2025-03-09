«Счёт шёл на минуты»: Медсестра ВС РФ спасла тридцать дважды раненых бойцов от смерти

Медики остановили кровотечения и стабилизировали состояние пациентов. Затем их подготовили к эвакуации в тыл для дальнейшего восстановления. Круглова в составе медицинской роты регулярно оказывает помощь раненым как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах, демонстрируя профессионализм и готовность к сложным задачам, подчеркнули в ведомстве.