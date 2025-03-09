Вэнс заявил, что проукраинские протестующие напугали его трехлетнюю дочь

«Я решил поговорить с протестующими, надеясь таким образом выкроить несколько минут, чтобы они оставили в покое моего ребенка. Эта беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек», — заявил Вэнс.