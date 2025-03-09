Вэнс заявил, что проукраинские протестующие напугали его трехлетнюю дочь

«Я решил поговорить с протестующими, надеясь таким образом выкроить несколько минут, чтобы они оставили в покое моего ребенка. Эта беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек», — заявил Вэнс.
Он также отметил, что дочь «разволновалась и испугалась», когда за ними начала следовать группа проукраинских протестующих, выкрикивавших лозунги.
До этого протестующие сорвали отдых Вэнса в Вермонте после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Митингующие выстроились с плакатами, транспарантами и украинскими флагами на пути следования кортежа Вэнса.