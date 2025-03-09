США выступили против группы по борьбе с обходом санкций против РФ

Кроме того, американская сторона намерена исключить из коммюнике упоминание санкций против РФ и отказаться от антироссийских формулировок, касающихся конфликта на Украине. Как отмечает Bloomberg, текст документа пока остается в процессе согласования и может подвергнуться значительным изменениям.