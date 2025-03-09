США выступили против группы по борьбе с обходом санкций против РФ

США отклонили инициативу Канады, председательствующей в G7, о создании рабочей группы для борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Страны «семерки» готовят совместное коммюнике перед встречей глав МИД, которая состоится на следующей неделе в Квебеке.
По данным агентства, Вашингтон добивается ужесточения формулировок в отношении Китая, но при этом стремится смягчить риторику документа в отношении России. В частности, США заблокировали предложение Оттавы о создании группы, задачей которой было бы выявление схем обхода санкций, включая использование «теневого флота» танкеров.
Кроме того, американская сторона намерена исключить из коммюнике упоминание санкций против РФ и отказаться от антироссийских формулировок, касающихся конфликта на Украине. Как отмечает Bloomberg, текст документа пока остается в процессе согласования и может подвергнуться значительным изменениям.
Ранее экс-советник Трампа Болтон назвал пустыми его угрозы о санкциях против РФ.