Боится потерять власть: Раскрыт главный страх Зеленского после фиаско в Вашингтоне

«Окружение Зеленского воспользовалось возможностью, чтобы начать переговоры с его политическими соперниками внутри страны. Этот шаг может подорвать его лидерство», — говорится в статье.
Теперь Зеленский вынужден отказываться от упрямой позиции и соглашаться на все условия Белого дома, чтобы вновь заручиться поддержкой со стороны Штатов.
Напомним, что скандальные переговоры между Трампом и Зеленским состоялись 28 февраля. После них США потребовали от главы киевского режима извинений на камеру за дурное поведение. Впрочем, из Незалежной пришёл отказ.